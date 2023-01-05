وظائف_شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكد إن) عن طرح فرص تدريب على رأس العمل لحملة الدبلوم و البكالوريوس فأعلى (للجنسين)، ضمن برنامج (تمهير) وبرعاية صندوق (هدف)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات الإدارية المطلوبة :

(الموارد البشرية – التسويق – الخدمة الاجتماعية – English – إدارة الأعمال – السكرتارية).

التخصصات الطبية المطلوبة :

(العلاج الطبيعي – العلاج الوظيفي – الأشعة – التمريض) .

الشروط العامة:

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

مزايا تمهير:

مكافأة 3,000 ريال لحملة البكالوريوس.

مكافأة 2,000 ريال لحملة الدبلوم.

تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

دورات تدريبية إلكترونية.

شهادة خبرة من (هدف).

رابط التقديم

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