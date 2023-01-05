اكتشاف 130 بابًا سريًا في #سور_الصين_العظيم

اكتشف فريق بحثي، أطلال أكثر من 130 بابًا مخفيًا في سور الصين العظيم، أحد أعظم عجائب العالم، وذلك عن طريق تصوير مستمر بدقة.

وبين الفريق أن كل باب مخفي مصمم ليكون متوافقًا للغاية مع التضاريس المحلية، وذلك استنادا على تحليل الصور والزيارات الميدانية للأبواب.

وتاريخيًا، خُصصت هذه الممرات السرية لمرور أفراد الكشافة، بينما تم بناء بعضها كقنوات للتواصل بين داخل وخارج سور الصين العظيم، أو للتبادلات التجارية.

وكشفت وثائق، تعود إلى عهد أسرة مينغ "1368-1644م"، أنه سُمح للقبائل البدوية الانتقال بين تشينغهاي شمال غربي الصين وخهتاو، وهي منطقة ذات موارد مائية وعشبية وفيرة في ذلك الوقت، لرعي ماشيتهم باستخدام مثل هذه الأبواب السرية.

ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، عن تشانغ يوي كون الأستاذ بجامعة تيانجين رئيس فريق البحث، القول: إن بعض الأبواب السرية الكبيرة التي يمكن أن تسمح بمرور حصانين في كلا الاتجاهين تدل على مثل هذه الممارسة أيضا.