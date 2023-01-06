اقتراح بترشيح “#ترامب” لمنصب رئيس #مجلس_النواب الأمريكي #عاجل

اقترح النائب الجمهوري مات جويتز ترشيح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمنصب رئيس مجلس النواب بعد فشل المجلس للمرة العاشرة في انتخاب رئيس له.

وكان جويتز قد صوت بالفعل للرئيس السابق، عندما قام المشرعون بمحاولتهم السابعة لانتخاب رئيس لمجلس النواب الجديد، حينها أنهى السياسي تلك الجولة بصوت واحد في دعمه، علما أن ترامب ليس عضوا في مجلس النواب، ولن يحصل على الأصوات اللازمة، لذلك لن يصبح رئيسا.

وطرح جويتز سابقا فكرة أن يصبح ترامب رئيسا لمجلس النواب، وإذا وافق هو وحزبه على التصويت لـ"ترامب" لمنصب المتحدث باسم المجلس، فستكون هذه الخطوة غير مسبوقة، ولكنها ليست محظورة من الناحية الفنية. إذا أصبح متحدثا، فإن أحد المخاوف الرئيسية هو أن ترامب سيكون له تأثير كبير على التشريعات التي ستطرح في المجلس.

وأخفق مجلس النواب الأمريكي للمرة الـ 11 في انتخاب رئيس جديد له.