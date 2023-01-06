المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين في وسط #الصومال خلال اليومين الماضيين #عاجل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين في وسط جمهورية الصومال الفيدرالية خلال اليومين الماضيين، والتي أدت إلى وفاة وجرح العشرات من الأبرياء.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة مع جمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها الشقيق ضد كل أشكال العنف والإرهاب، مجددةً رفضها التام لكل الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وتحاول النيل من الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال الشقيقة.

وعبرت وزارة الخارجية عن صادق عزاء المملكة ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.