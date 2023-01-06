الإسكان تتحرك متأخرة لمعاينة غرق #بوابة_الشرق ومطالبات بتدخل #نزاهة #عاجل

تحركت وزارة الإسكان متأخرة لمواجهة شكاوى غزت مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن غرق مشروع "بوابة الشرق" مع مطالبات بتدخل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة).

وأكدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" التابع لوزارة الإسكان، أنها تتابع وبكل حرص جميع المشاريع المرخصة من قبلها للتأكد من سلامة تصريف الأمطار والسيول بها، في إشارة إلى الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الرياض خلال هذه الأيام.

وأكدت في بيان رصدها لتضرر أحد الأحياء في "مشروع بوابة الشرق" شرق مدينة الرياض وتم تشكيل فريق مختص للوقوف بشكل عاجل على الموقع ومعالجة تصريف الأمطار، وقد بدأت بالفعل أعمال معالجة الضرر من الجهات المعنية عبر سحب تجمعات مياه الأمطار في الموقع المشار إليه.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور لغرق بوابة الشرق، جراء الحالة المطرية التي ضربت الرياض.

وقال حساب حمل اسم "روزي": "حسبي الله ونعم الوكيل على المطور العقاري لا تصريف زي الناس لاجوا البيت ولا برا البلاط مو حاط حتى ترويبات بين البلاط كل بلاط البيت يتحرك هذا من غير التسبيك".

وكتب حساب عبدالله عبدالرحمن: "هذا أكل لأموال الناس بالباطل، أليست وزارة الإسكان مسؤولة عن هذا المشروع؟ من رخص للمزيني بالبيع والمشروع غير مكتمل الخدمات؟ هل أرواح الناس رخيصة؟ بما أن كل من في هذه الوزارة من العقاريين فلا ترجو منها خيرا".

وكتب حساب "سعود": "طبعاً وزارة الإسكان والبلدية لن تتحرك ولن يكون لها رد فعل كالعادة.. ولكن أملنا في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن تفتح ملف القضية لأن مثل هذه تعتبر فساد في التخطيط ومعتمد البنية التحتيه، أيضاً أملنا في النيابة العامة في فتح ملف لهذه الكارثة لأنها تعتبر قضية".