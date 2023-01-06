الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعلن استيائه من سوء التنظيم في #خليجي_25

عبر الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري

وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد ملعب جذع النخلة لحضور مراسم الافتتاح، حفاظا على سلامته وسلامة الوفد المرافق له.

ونوه الاتحاد الكويتي، أنه نظرا لما حدث وتضامنا مع ممثل أمير البلاد، فقد انسحب بدوره، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، من مراسم

الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية.

وحفاظا على مكانة وأهمية البطولة، ودعما للأخوة الأشقاء، فإن منتخب الكويت لكرة القدم، سيستمر في المشاركة في فعاليات البطولة، مع تأكيدات الجانب

العراقي بتوافر كافة وسائل الامن والسلامة التي تتطلبها استمرار المشاركة.

وسيتابع رليس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، أمور المنتخب الوطني للتأكد من عدم تأثر اللاعبين بأي من تلك الاحداث، والاطمئنان على امنهم

وسلامتهم.