سعر_الذهب في #السعودية.. عيار 21 عند 196 ريال

سجل سعر الذهب في السعودية ، اليوم السبت، تحركات محدودة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة نحو 196 ريالاً.

سعر الذهب في المملكة

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم السبت 224.85 بما يعادل 59.96 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم السبت ، نحو 206.12 بما يعادل 54.96 دولار .

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت 196.75 ريال بما يعادل 52.47 دولار .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة 168.64 ريال ، بما يعادل 44.97 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم السبت 131.17 ريال بما يعادل 34.98 دولار.