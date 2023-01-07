جمعية #الطقس تبرز مناطق “الممطرة”.. وتراجع لـ” #مدرار” في يومها العاشر

توقعت جمعية الطقس والمناخ أن تتراجع الحالة المطرية مدرار في يومها العاشر كثيرًا عن قوتها وشدتها.

سحب ممطرةً

وأوضحت الجمعية، عبر حسابها على "تويتر" تقول: "من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق: وسط وجنوب منطقة الرياض والشرقية، وربما تمتد حتى المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك قطر وشمالي الإمارات".

أمطار رعدية

وبدوره توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول امطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على الأجزاء الجنوبية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة, كما تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل والقصيم ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.