المملكة تُنافس على جوائز القمة العالمية للمعلومات

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، العموم للتصويت للمشاريع السعودية المنافسة على جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2023م (ITU WSIS Prizes).

وقالت الهيئة إن المملكة تُنافس في المسابقة بـ 31 مشروعاً وطنياً، تشارك بها 19 جهة حكومية وخاصة، مشيرة إلى أن التصويت لهذه المشاريع يسهم في دعم مسيرتها للمنافسة عالمياً، وتحفيزها للاستمرار في تنمية مختلف القطاعات رقمياً.

وأبانت أن التصويت متاح حتى 25 يناير الجاري عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات (https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2023).

يذكر أن المملكة حصلت على 12 جائزة و30 شهادة تميّز خلال مشاركاتها في جوائز القمة منذ انطلاقها عام 2012م، حيث تُنظم المسابقة سنوياَ بهدف إبراز المشاريع الرقمية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.