زيادة تسجيل اسمى #ليونيل و #ليونيلا 700٪ بين مواليد الأرجنتين بعد #كأس_العالم

عادة ما يكون للرياضة تأثير مهم على المجتمع، فكرة القدم هى الأكثر شعبية على الإطلاق، وبالتالى، فإن أى اسم له وزن فى عالم كرة القدم يثير الكثير من الإعجاب لدى الناس، ويزداد هذا التعصب بشكل كبير عندما يظهر إنجاز طال انتظاره، كما حدث مع ليونيل ميسى فى مونديال قطر، قد يكون هناك طرق مختلفة لإظهار المشاعر تجاه اللاعب، ربما تكون مطاردته فى كل ملعب يلعب فيه أو الحصول على وشم أو تعليق ملصق فى الغرفة هى الأكثر شيوعًا، لكن لوحظ شيء آخر لافت للنظر بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.

تم تسجيل واحد من كل 70 طفلًا ولدوا فى شهر ديسمبر 2022 باسم ليونيل أو ليونيلا، لتكون هناك زيادة فى اختيار هذه الأسماء للأطفال حديثى الولادة 700٪، حيث لم يتلق هذه الاختيارات سوى 6 فتيان وفتيات شهريًا حتى سبتمبر، كان هذا الرقم يتزايد حتى وصل إلى 49 مسجلاً فى 30 يومًا فقط، وفقا لصحيفة صحيفة إل موندو ديبورتيفو.