فرنسا تدعو #إيران إلى وضع حد لعمليات الإعدام والاستماع لتطلعات الشعب المشروعة

أدانت دولة فرنسا، بأشد العبارات إعدام النظام الإيراني محمد كرامي وسيد حسيني لمشاركتهما في الاحتجاجات التي تعم البلاد.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية، السلطات الإيرانية إلى وضع حد لعمليات الإعدام والاستماع للتطلعات المشروعة للشعب الإيراني.

وقال الوزارة مساء اليوم السبت: “يجب على نظام طهران وضع حد للإعدامات والاستماع لمطالب الشعب المشروعة وعلى الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد المسؤولين عن القمع العنيف”.

وأضافت الخارجية الفرنسية، أن أحكام الإعدام على خلفية الاحتجاجات في البلاد يعد انتهاكا جسيما وغير مقبول للحقوق والحريات.