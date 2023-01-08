تسريح المزيد من موظفي #تويتر

سرح موقع Twitter المملوك للملياردير إيلون ماسك، المزيد من العاملين في مجال الرقابة والأمان، الفريق الذي يشرف على على المحتوى العالمي والذي يتضمن الوحدة المتعلقة بخطاب الكراهية والتحرش وفقًا لتقارير صحفية.

وقالت التقارير إن التسريحات طالت حوالي 10 عاملين في مكاتب الشركة في دبلن وسنغافورة.

هذا واشترى ماسك موقع Twitter مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي، ممولًا جزئيًا الصفقة بحوالي 13 مليار دولار من الديون التي استلزمت سداد فوائد بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا.

وبدأ منذ ذلك الحين بتجديد منصة التواصل الاجتماعي، التي قال إنها معرضة لخطر الإفلاس وكانت تخسر 4 ملايين دولار يوميًا اعتبارًا من أوائل نوفمبر.

ومنذ توليه رئاسة الشركة، تم تسرح حوالي 5000 من موظفي تويتر البالغ عددهم 7500 موظف.