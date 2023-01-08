دولة أوروبية تعتقل إيرانياً للاشتباه في تخطيطه لاعتداء بأسلحة #بيولوجية

اعتقلت الشرطة الألمانية رجلاً إيرانياً وشخصاً آخر تتهمُها السلطات بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية في البلاد باستخدام أسلحة بيولوجية في منطقة كاستروب روكسل.

وأفادت مواقع ألمانية أن المعتقل كان يخطط لاستخدام مادتي "السيانيد" و"الريسين" في الهجمات في البلدة الواقعة وسط ألمانيا.

وأُعتُقل الإيراني الذي يبلغ 32 عاما في غرب ألمانيا للاشتباه في أنه كان يُعدّ لاعتداء إرهابي، استنادا إلى الشرطة ومكتب المدعي العام في دوسلدورف ، وتم دهم مكان إقامته بحثًا عن "مواد سامة" محتملة تهدف إلى تنفيذ هجوم، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام وشرطة مونستر.

وأشار المحققون إلى أنّ الإيراني "يُشتبه في إعداده لعمل عُنف خطير يهدّد أمن الدولة عبر تزوّده بـ"السيانيد" و"الريسين" بهدف ارتكاب هجوم إرهابي، مضيفين أن شخصا آخر اعتُقل خلال العملية.