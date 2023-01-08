التحالف الفائز بصفقة أنابيب النفط التابعة لـ” #أرامكو” يحصل على قرض بنحو 1.7 مليار دولار

حصل التحالف الفائز بصفقة أنابيب النفط التابعة لـ" #أرامكو" على قرض بنحو 1.7 مليار دولار، لتمويل الشريحة الجديدة من الصفقة.

وذكرت "العربية.نت"، نقلا عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة، أن التحالف الفائز بصفقة أنابيب النفط التابعة لـ"أرامكو" حصل على قرض بنحو 1.7 مليار دولار لتمويل الشريحة الجديدة من الصفقة.

وأوضحت المصادر أن التحالف الذي تقوده "إي آي جي" جمع التمويل على شريحتين لأجل 15 عاما بقيمة 910 ملايين دولار ولأجل 20 عاما بنحو 825 مليون دولار.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك التي شاركت في ترتيب القرض تضمنت بنك الرياض وبنك الصين وبنك كي دي بي الكوري وبنك المشرق الإماراتي لشريحة 15 عاما والتي تقدم فائدة متغيرة تتراوح ما بين 180-190 نقطة أساس.

وأضافت أن البنك الأهلي السعودي ومؤسسة "أبيكورب" قدما الشريحة الأخرى من التمويل بقيمة 750 مليون دولار لأجل 20 عاما والتي تقدم فائدة ثابتة غير متغيرة عند 245 نقطة أساس.

وكانت "أرامكو " قد أبرمت في يونيو 2021، صفقة مع ائتلاف بقيادة "إي آي جي"، وذلك لتحقيق القيمة المثلى لأصولها من خلال اتفاقية استئجار وإعادة تأجير متعلقة بشبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركّز، وتم إتمام الصفقة بقيمة 12.4 مليار دولار.