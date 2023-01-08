العراقي وطبان الرفيعي يُتوج بشوط المنظمة الدولية للإبل

حقق العراقي وطبان جابو عباس الرفيعي المركز الأول في شوط المنظمة الدولية للإبل، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، التي تقام تحت شعار "همة طويق".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم، نتائج الفائزين بالشوط، التي تصدرها "الرفيعي"، يليه في المركز الثاني، الليبي أحمد محمد أما قنيدي، ثم المصري عمرو محمد شبل الجارية في المركز الثالث.

وجاء المصري أيضاً محمد لطفي السيد فودة في المركز الرابع، بليه العراقي عبدالله بن داهي التوبي في المركز الخامس.

وعبر العراقي وطبان الرفيعي عن سعادته بنيل لقب الشوط، وقال: "تشرفت بالمشاركة في مسابقات المهرجان وأشكر جميع القائمين عليه، خاصة أنه أصبح محطة عالمية من خلال مشاركة العديد من الدول»، كاشفاً عن عزمه المشاركة في مسابقات الهجيج والشوط الدولي خلال الأعوام المقبلة.