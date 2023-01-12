إخماد حريق محدود في مجمع تجاري بالعاصمة المقدسة.. ولا إصابات

نجح رجال الدفاع المدني في إخماد حريق محدود داخل محل يقع في مجمع تجاري بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، اليوم، أن رجال الدفاع المدني في العاصمة المقدسة تمكنوا من إخماد حريق محدود في محل بمجمع تجاري.

وأكدت «الدفاع المدني» عدم وقوع أي إصابات جراء الحريق.

وتنفذ المديرية في مختلف مناطق المملكة، تجارب فرضية لإخماد الحرائق، من أجل رفع الجاهزية والتنسيق بين المديرية والقطاعين الحكومي والخاص، كان آخرها تنفيذ الدفاع المدني في عسير فرضية حريق في أحد المستشفيات الخاصة.