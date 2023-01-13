دمية #أردوغان المعلقة في السويد تثير ضجة.. إدانة تركية

أدان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاحتجاج الذي نظمته مجموعة كردية في العاصمة السويدية قبل يومين وظهرت فيه دمية على هيئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معلقة من قدميها، ووصف الواقعة بأنها عمل "عنصري" و"جريمة كراهية".

وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن حزب العمال الكردستاني يحاول "منع انضمام السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي(الناتو)" وإنه يتعين على السويد محاربته.

في غضون ذلك، ألغيت الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيس البرلمان السويدي أندرياس نورلين إلى أنقرة بسبب ذلك "العمل الإرهابي" الذي وقع في ستوكهولم، حسبما أعلن البرلمان التركي على موقعه الإلكتروني، في إشارة إلى الاحتجاج.

وأدان القادة السويديون الحادث.

وقال نورلين لمحطة التلفزيون السويدية (إس في تي) اليوم الجمعة:"أفهم أن هناك رد فعل حاد من الجانب التركي على ما حدث في ستوكهولم، وقد شعرت بعدم ارتياح عميق"، مشيرا إلى أنه كان يتطلع إلى زيارة البرلمان التركي، وإنه سيتواصل الآن عبر الهاتف مع نظيره التركي بدلا من ذلك.

ووصف رئيس الوزراء أولف كريسترسون الواقعة في حديث لمحطة التليفزيون السويدي "تي في 4" ، بأنها حادث "خطير للغاية" يهدف إلى تخريب محاولة السويد الانضمام إلى عضوية حلف الناتو. وأضاف أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الأمر برمته سيؤثر على عملية التقدم لعضوية الحلف.