شيخ سعودي يتخلى عن ردائه لتغطية باكستاني يشعر بالبرد في #المسجد_النبوي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطع فيديو يعكس ما يتحلى به السعوديون من مشاعر نبيلة وكرم أخلاق ورحمة.

وظهر في مقطع الفيديو، الشيخ جبير بن حمود الوصيف المخلّف، أثناء تواجده في المسجد النبوي للصلاة، وهو يغطي زائراً باكستانياً بردائه، بعدما رآه نائما ويشعر بالبرد في ‎المسجد.

وقال الصحفي الباكستاني عادل أحمد آزاد، ناشر الفيديو على «تويتر»: «هذا الرجل المعمر من أهل ‎المدينة المنورة، وجد أن الرجل الباكستاني يشعر بالبرد فغطاه بردائه، ربي يجزيه ويعطيه الصحة والبركة في العمر، فالمسجد النبوي موطن البركات و الطاعات».