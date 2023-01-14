مختص يحذر: الوجبات السريعة تزيد هرمون الإنوثة.. واحذروا منشط “تونكات علي” #عاجل

حذر الدكتور عبد الله الفاخري، استشاري ورئيس قسم جراحة أمراض وأورام الكلى والمسالك البولية، المتخصص في جراحة العقم والانجاب وأمراض الذكورة، من خطورة الوجبات السريعة، في ظل احتوائها على كميات كبيرة من الدهون.

وقال «الفاخري» خلال استضافته في برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»: «الوجبات السريعة فيها كثير من الدهون، وبالتالي هي تزيد من هرمون الإنوثة، في مقابل تقليل هرمون الذكورة».

وأضاف: «زيادة السمنة والدهون تقلل من هرمون الذكورة».

كما تطرق إلى منشط شهير منتشر بشكل كبير في المملكة خلال الفترة الأخيرة، يدعى «تونكات علي»، موضحاً أن هذا المنشط عبارة عن عشبة تتواجد في بعض دول شرق آسيا، مثل ميانمار وماليزيا وأندونيسيا، ويُستخدم في العلاج الشعبي داخل هذه الدول، وكانت بداية استخدامه كمخفض للحرارة عند الإصابة بالملاريا، ثم بدأ استخدامه لتقوية هرمون الذكورة وتنشيط الإنجاب.

وحذر المتخصص في جراحة العقم والانجاب وأمراض الذكورة من أنه «رغم مساهمة هذا المنشط في رفع هرمون الذكورة بالفعل، وبالتالي زيادة الكتلة العضلية ورفع قدرة النشاط البدني، لكن له تأثير سلبي على الجينات ويضر بحمض DNA».

وأشار إلى رفض هيئة الغذاء والدواء الأوروبية، وكذلك الجهة المثيلة في الولايات المتحدة، إعطاء تصريح لهذا المنشط، نتيجة لأضراره الكبيرة تلك.