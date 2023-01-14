أرامكو توفر 349 #وظيفة_شاغرة.. هذه تفاصيلها

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco) عن توفر (349) وظيفة شاغرة لحملة مختلف التخصصات والمؤهلات (للجنسين)، في التخصصات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والهندسية.
المسميات الوظيفية
مستشار فني بحري
استشاري موظفين Actg
كابتن
اختصاصي التميز التجاري والعقود
مهندس فحص ضابط
محلل التخطيط وإدارة الأداء
مستشارو التصميم التنظيمي (OD)
محلل تمويل المشروع
مهندس تخطيط رأس المال
مهندس أوعية الضغط والخزانات
مهندس البنية التحتية
مهندس مبادل حراري
مهندس تخطيط مرافق الوقود والكيماويات
كبير مهندسي عمليات النفط
عالم البيئة
عالم البيئة البحرية
مهندس غير معدني
مهندس خطوط الأنابيب والتوزيع والمحطات
مهندس تكلفة
مهندس الحماية الكاثودية
مهندس تخطيط المرافق النفطية
مهندس غاز
مهندس المشروع
وغيرها
رابط التقديم:
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