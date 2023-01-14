كيف رد #الملك_عبدالعزيز على طلب #حسن_البنا بإنشاء فرع لجماعة #الإخوان في السعودية؟ #عاجل

كشف الدكتور توفيق السديري، نائب وزير الشؤون الإسلامية الأسبق، عن رفض الملك عبد العزيز طلب من حسن البنا، مؤسس جماعة "الإخوان المسلمين"، بإنشاء فرع للجماعة في المملكة.

وقال "السديري" في مقابلة مع برنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية": "الفكر الحركي قدم إلى المملكة في وقت مبكر جداً، ويمكن أن نقول إن ذلك كان عام 1937، أي بعد إنشاء جماعة الإخوان في مصر بـ9 سنوات".

وأضاف: "حسن البنا عندما كان يأتي للحج، سعى إلى إنشاء هذا التنظيم داخل المملكة بشكل غير معلن، فحاول جس النبض من خلال طرح الفكرة على الملك عبد العزيز بإنشاء فرع لجماعة الإخوان، فرد عليه الملك -رحمه الله- رداً حاسماً في هذا الموضوع بالرفض".