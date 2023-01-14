مانشستر_يونايتد يحسم الديربي بهدفين لهدف أمام #المان_سيتي

قلب مانشستر يونايتد الطاولة على مانشستر سيتي وحسم الديربي لصالحه بالفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليصعد اليونايتد للمركز الثالث برصيد 38 نقطة خلف السيتي صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة.

وخلال الشوط الأول من عمر اللقاء أهدر راشفورد لاعب اليونايتد فرصة هدفين محققين، الأول انفراد راوغ الحارس إيدرسون ثم سدد ولكن دفاع السيتي ينقذ الكرة من على خط المرمى.

والثانية كانت انفراد إيدرسون تصدى له بنجاح، وسط محاولات من جانب هالاند لاعب السيتي باستغلال العرضيات.

وفي الشوط الثاني، سجل السيتي هدفا في الدقيقة 60 عن طريق جيرليش برأسية قوية سكنت الشباك بعد عرضية مثالية من كيفين دي بروين.

ولكن في الدقيقة 80، استطاع أن يتعادل برونو فيرنانديز لليونايتد بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، وبعدها بدقيقتين فقط، تحديدا في الدقيقة 82، سجل راشفورد، بتسديدة قوية بعد عرضية أرضية رائعة، تابعها راشفورد في الشباك بتسديدة قوية لينتهي اللقاء بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.

واستطاع اليونايتد أن يحافظ على التقدم بهدفين مقابل هدف حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وسط اعتراضات من جانب السيتي على الأداء التحكيمي، بعدما طالب هالاند باحتساب ركلة جزاء له في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء ولكن الحكم يقرر استكمال اللعب، وانتهى اللقاء بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.