بريطانيا تسحب سفيرها لدى إيران لإجراء مشاورات بعد إعدام #علي_رضا_أكبري

أعلنت المملكة المتحدة عن سحب السفير البريطاني لدى إيران لإجراء مشاورات بعد إعدام علي رضا أكبري.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “سنسحب سفيرنا لدى إيران مؤقتا لإجراء مزيد من المشاورات بعد إعدام طهران علي رضا أكبري”.

واعتقل أكبري، الذي شغل سابقا منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، في عام 2019 وأدين بتهمة التجسس لصالح بريطانيا وهي التهمة التي نفاها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت إيران مقطع فيديو يظهر ما يبدو أنه اعترافات قسرية، وبعد أن وصفت وزارة الاستخبارات الإيرانية البريطاني-الإيراني بأنه "أحد أهم عملاء المخابرات البريطانية في إيران".