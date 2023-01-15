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برعاية #وزير_الداخلية.. تخريج 471 فردًا في معهد تدريب #أمن_المنشآت بـ #الشرقية

15 يناير 2023 · < 1 minute

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، حفل تخريج (471) فرداً من وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، والقوات الخاصة للأمن والحماية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي، التي عقدت في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية.
ونقل اللواء العتيبي، تهنئة سمو وزير الداخلية، للخريجين، مؤكداً ما تحظى به برامج تدريب قوات أمن المنشآت من اهتمام ودعم غير محدود، معرباً عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في برامج التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية.