أسماك ودجاج ولحوم.. مصادرة أكثر من 11 طن مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في العاصمة المقدسة

كثفت أمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية على الأسواق التجارية والغذائية، للتأكد من عدم وقوع مخالفات، وسلامة المعروضات من المواد الغذائية، ومتابعة طرق عرضها وتداولها.

ونفذت الأمانة في نطاق "المسفلة" الفرعية بمشاركة الجهات الأمنية، حملة مكثفة على المباسط والمحال داخل حي "الخالدية"، تم خلالها ضبط عدد من المخالفين، ومصادرة 7 أطنان من الأسماك الفاسدة، و3 أطنان مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، إلى جانب 500 كيلو من الخضروات المتنوعة التي تم عرضها بطرق عشوائية وإتلافها، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية.

كما أجرت في نطاق "الشوقية" الفرعية، حملة رقابية مماثلة على الأسواق التجارية والغذائية، تم خلالها مصادرة 100 حبة من الدجاج مجهول المصدر، وتظهر عليها علامات التلف والفساد، ليتم إتلافها مباشرةً.

وشنت بلديه "بحرة" حملة على الأسواق الموجودة في نطاق البلدية، ضبطت خلالها 600 كجم من اللحوم المنوعة، و100 كيلو من الأجبان، و100 كرتون طحينه، لمصادرتها وإتلافها بالكامل، وذلك لعدم صلاحياتها للاستهلاك ومخالفة طرق العرض والتداول.