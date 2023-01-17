عادة غريبة منذ مئات السنين.. فرسان يقفزون فوق ألسنة اللهب لتطهير الخيول من الأرواح الشريرة

تداول مغردون مقطع فيديو يظهر، قيام فرسان في إسبانيا بالقفز على ألسنة اللهب من أجل تطهير الخيول من الأرواح الشريرة.

وفي منتصف يناير من كل عام يقوم الفرسان بهذه العادة الغريبة، ظناً منهم أنها تطهر خيولهم من الأرواح الشريرة التي قد تسيطر عليهم وتدفعهم إلى التذمر على فارسها.

وتنتشر هذه الظاهرة خلال مهرجان "لاس لومينارياس" في القرية الإسبانية "سان بارتولوميو دي بايناريس،" تكريماً للقديس أنطوني، أي شفيع الحيوانات، ويتم ركوب الخيول من خلال النيران في الليلة التي تسبق اليوم الرسمي لتكريم الحيوانات في اسبانيا.

ويستمر التقليد منذ مئات السنوات، وذلك لحماية وتطهير الحيوانات من الأرواح الشريرة على مدار العام.