متوفر في كل منزل.. مشروب شهير يحمي من الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة طبية حديثة عن أن شرب الشاي الأخضر بانتظام، قد يحمي من الإصابة من السرطان.

ووفقاً للدراسة يحتوي الشاي الأخضر، على العديد من العناصر الغذائية، والتي من أهمها: فيتامينات المجموعة ب، وحمض الفوليك، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكافيين والعديد من مضادات الأكسدة –وفقا لـ"روسيا اليوم"-.

وأشارت الدراسة إلى أن من أبرز فوائد الشاي الأخضر أنه قد يحد من احتمالية الإصابة بأنواع السرطانات، وذلك بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة.

ولفت الدراسة إلى أن شرب كوب واحد من الشاي الأخضر يوميًا قد يحافظ على صحة الأسنان، وقد يمنع أمراض اللثة التي تُسبب فقدان الأسنان في سن الشيخوخة.