صراخ وتوعد بالضرب.. مشاجرة زوجية تُعطل طائرة من #القاهرة إلى #جدة 45 دقيقة

اضطر قائد طائرة "فلاي أديل" المتجهة من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة لإنزال راكبة مصرية تشاجرت خلال اتصال هاتفي مع زوجها الموجود في السعودية، بعدما توعدها بالضرب.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، إنه أثناء تحرك الطائرة على الممر للإقلاع، صباح اليوم الأربعاء، فوجئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة المصرية وإصابتها بانهيار.

وبعد تهدئتها، كشفت الراكبة عن حدوث مشاجرة عبر الهاتف مع زوجها الموجود في السعودية بسبب خلافات عائلية. وعندما علم الزوج بتحرك الطائرة توعد زوجته بالضرب فور وصولها مطار جدة، فما كان منها إلا أن طلبت إلغاء سفرها.

وأمام حالة الانهيار التي أصابت الراكبة، اضطر قائد الطائرة للعودة وإنزالها وإلغاء سفرها، قبل أن تستأنف الطائرة رحلتها بعد تأخير 45 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي.