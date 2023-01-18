وزير_المالية: #السعودية ستغير طريقتها في منح الودائع والمساعدات دون شروط (فيديو) #دافوس

شدد وزير المالية، محمد الجدعان، على أن المملكة ستغير طريقتها في منح الودائع والمساعدات، التي كانت تعطيها في السابق دون أي شروط.

وقال "الجدعان" في كلمته خلال إحدى جلسات المنتدى الاقاصادي العالمي في مدينة "دافوس" السويسرية، اليوم: "نحن الآن نركز على إقليمنا ونريده أن يكون مثالاً، ونشجع الدول المجاورة على أن تجري أعمالاً إصلاحية".

وأضاف: "نحن الآن نغير طريقتنا في تقديم المساعدات وتطويرها، وبحسب ما ذكرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فإن المملكة تحتل المركز الأول في مجال تطوير المساعدات".

وأضاف: "كنا نعطي منح وودائع دون أي شروط، وهذا سيتغير، وننظر في مؤسسات متعددة الأطراف حتى نرى هذه الإصلاحات. نريد أن نساعد، لكن نريد من الجميع أيضاً أن يؤدوا دورهم".

واختتم بقوله: "إجمالاً، أجرينا الكثير من الإصلاحات، ليس فقط لحماية اقتصاد المملكة، بل أيضاً لمساعدة الاقتصاد العالمي".