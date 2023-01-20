أخبار دوليّة

دمر 60 منزلا.. اشتعال النيران في حي مكتظ بالسكان في هذه الدولة الآسيوية (#فيديو)

20 يناير 2023 · < 1 minute

دمر حريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة ما لا يقل عن 60 منزلا في حي فقير مكتظ بالسكان بالعاصمة كوريا الجنوبية سول، مما أجبر حوالي 500 شخص على الفرار.

وأخمد رجال الإطفاء ألسنة اللهب في قرية كوريونغ بسول في غضون 5 ساعات، وقال المسؤولون إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو وفيات حتى بعد ظهر الجمعة.

وقال "شين يونغ هو"، المسؤول في إدارة الإطفاء بمنطقة غانغنام في سول، إن عمال الإنقاذ يواصلون البحث في المناطق المتضررة من الحريق، لكن يعتقد أن جميع السكان تم إجلاؤهم بأمان.

 