دمر 60 منزلا.. اشتعال النيران في حي مكتظ بالسكان في هذه الدولة الآسيوية (#فيديو)

دمر حريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة ما لا يقل عن 60 منزلا في حي فقير مكتظ بالسكان بالعاصمة كوريا الجنوبية سول، مما أجبر حوالي 500 شخص على الفرار.

وأخمد رجال الإطفاء ألسنة اللهب في قرية كوريونغ بسول في غضون 5 ساعات، وقال المسؤولون إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو وفيات حتى بعد ظهر الجمعة.

وقال "شين يونغ هو"، المسؤول في إدارة الإطفاء بمنطقة غانغنام في سول، إن عمال الإنقاذ يواصلون البحث في المناطق المتضررة من الحريق، لكن يعتقد أن جميع السكان تم إجلاؤهم بأمان.