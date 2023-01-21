” #فلكية_جدة”: هلال رجب هو الأقرب إلى للأرض منذ أكثر من 900 عام

أظهرت الحسابات الفلكية أن منزلة هلال رجب، اليوم (السبت)، ستكون مسافة اقترانه هي الأقرب من الكرة الأرضية منذ 992 عاماً؛ إذ ستكون 356.568 كيلومتراً.

وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة إلى أنه لا يمكن رؤية الهلال؛ لأنه سيكون في منزلة الاقتران وفي هذه المرحلة يكون غير مرئي، وسيكون له تأثير ضئيل على ظاهرة المد والجزر ولا توجد تأثيرات أخرى.

وأبان أبو زاهرة أن عند مراجعة أقرب المسافات بين الأرض والقمر بالتزامن مع منزلة الاقتران خلال 2000 عام نجد ثلاثة أقمار جديدة، حيث كانت المسافة أقل من 356.570 كيلومتراً وفق أفضل الأرقام المتاحة لموقع القمر على مدى فترات زمنية طويلة ضمن مجموعة من البيانات ينتجها مختبر الدفع النفاث في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

وأفاد بأن مدار القمر حول الأرض بيضاوي، وليس دائرياً تماماً وهذا يعني أن المسافة بين القمر والأرض متغيرة، حيث تسمى النقطة في مدار القمر الأقرب إلى الأرض نقطة الحضيض والأبعد نقطة هي الأوج.

وأوضح أنه إذا تزامن الحضيض أو الأوج مع وصول القمر منزلة الاقتران أو البدر - عندما تكون الأرض والقمر والشمس في مصطفة - تصبح المسافات الأبعد والأقرب للقمر أكثر تطرفاً، حيث يكون القمر قريباً أو بعيداً بشكل استثنائي.