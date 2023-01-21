هبوط اضطراري..تهديد بـ قنبلة يحوّل #طائرة_روسية من #الهند إلى #أوزبكستان

أعلن مسؤول بوزارة الطيران المدني الهندية، اليوم السبت، إعادة طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الروسية «آزور إير» كانت متجهة من موسكو إلى الهند جوا إلى أوزبكستان بسبب تهديد بوجود قنبلة

وقال المسؤول الهندي إن «الرحلة AZV2463 أعيد توجيهها إلى أوزبكستان بعد أن تعرضت للتهديد بالتفجير».

وأشار المسؤول إلى وجود نحو 240 راكبا على متن الطائرة الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وفي التاسع من يناير الماضي هبطت طائرة ركاب روسية تابعة للشركة الروسية ذاتها «آزور إير»، وكانت متجه إلى موسكو وعلى متنها 244 راكبا من بينهم طاقم الطائرة، اضطرارياً في ولاية غوجارات الهندية بسبب تقرير كاذب بوجود قنبلة على متنها.