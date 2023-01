تغريم رئيس وزراء بريطانيا 500 إسترليني بسبب عدم ارتداء حزام الأمان (فيديو)

فرضت الشرطة البريطانية غرامة على رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بسبب خلعه حزام الأمان داخل سيارة متحركة، أثناء تصويره مقطع لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت قوة شرطة «لانكشاير» أنها «نظرت في المقطع المصور الذي يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر شخصا لا يرتدي حزام الأمان، أثناء وجوده في سيارة متحركة في لانكشاير».

وأضافت القوة، دون تسمية «سوناك»، إنها «أصدرت عرضا مشروطا بعقوبة ثابتة لرجل من لندن يبلغ من العمر 42 عاماً».

واعتذر سوناك البالغ من العمر 42 عاما، لارتكابه «خطأ في التقدير»، أثناء تصويره رسالة على «إنستغرام» من المقعد الخلفي لسيارة حكومية رسمية خلال زيارتة لشمال غرب إنجلترا، يوم الخميس.

وقال مكتب «سوناك» في بيان إن «رئيس الوزراء يوافق تماما على أن هذا كان خطأ، وقد اعتذر. وبالطبع سيلتزم بالعقوبة المحددة».

ويفرض القانون في المملكة المتحدة عقوبة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا) لعدم ارتداء حزام الأمان.

UK PM Rishi Sunak fined by police for taking off his seat belt to film a social media video in a moving car pic.twitter.com/loCECs7kdX

— TRT World Now (@TRTWorldNow) January 20, 2023