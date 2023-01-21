على غرار #كورونا.. “انتشار مقلق” يهدد بتحول #إنفلونزا_الطيور إلى “وباء بشري”

حذر علماء من احتمالية انتقال فيروس "إنفلونزا الطيور" إلى البشر، وتحوله إلى وباء قاتل على غرار "كورونا"، وذلك بعد انتشاره بشكل مقلق بين حيوانات "المنك".

وتصاعدت المخاوف بين العلماء في مختلف أنحاء العالم، بعد أن أكدت الاختبارات أن فيروس "H5N1" المعروف باسم "إنفلونزا الطيور"، ينتشر بين حيوانات "المنك"، بما يعني انتشاره بين "الثدييات".

ويعني هذا أنه من الممكن أن يكتسب العامل الممرض طفرات تسمح له بالانتشار بسهولة أكبر بين البشر، ما يساعده على إزالة أكبر عقبة منعته من اكتساح العالم.

ووصفت عالمة الفيروسات في مركز الأمراض الفيروسية الناشئة بجامعة جنيف، إيزابيلا إيكرل، هذه التطورات بأنها "مثيرة للقلق حقاً"، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.