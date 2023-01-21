باريس_سان_جيرمان يحدد 400 مليون يورو أمام #ريال_مدريد مقابل #مبابي

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادى باريس سان جيرمان حدد بالفعل السعر الذي سيطلبه من ريال مدريد مقابل الاستغناء عن مهاجمه الشاب كيليان مبابي الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان سعر مهاجمه الشاب كيليان مبابي الذي سيطلبه من ريال مدريد مقابل الاستغناء خلال سوق الانتقالات الصيفة المقبلة.

وأضافت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن النادي الفرنسي حدد 400 مليون يورو ثمنًا بالفعل للحصول على خدمات نجمه الفرنسي.

ووقع مبابي عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان الموسم الماضى بعدما كان قريبًا جدًا من الانضمام إلى النادي ريال مدريد في العام الماضي، ومنذ ذلك الحين، كانت هناك تقارير متضاربة حول موقف ريال مدريد من الانتقال المستقبلي لمبابي