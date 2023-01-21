سعودي مصاب بـ”فوبيا الطيران”: “لم أركب طائرة منذ 9 سنوات.. ومجرد ذكر اسمها يوترني” (فيديو)

قبل 9 سنوات كاملة، كان محمد بن سلمة يركب إحدى الطائرات، وواجهت هذه الطائرة صعوبات في الهبوط أكثر من مرة، فما كان منه إلا أن قرر قطع علاقته بالطائرات إلى الأبد.

وقال "بن سلمة" خلال استضافته في "نشرة الرابعة" على قناة "العربية": " كلما حاولت السفر مع العائلة أو الأصدقاء عبر الطائرة، أضغط على نفسي بشدة، لكنني لا استطيع".

وأضاف: "كله من هذه الفوبيا، الأهالي يسافرون لحالهم.. الأصدقاء يسافرون لحالهم.. وأنا أجلس"، مشيراً إلى أنه ما زال يبحث عن حلول لهذه الأزمة، لكن بدون أي جدوى.

وواصل: "بعض الناس قالولي حبوب تاخدها أو علاج نفسي، وبالفعل رحت لدكتور نفسي، قالي عندك فوبيا طيران، وأعطاني حبوب، وقلت أجربها قبل الطيران، فلقيت نفسي ما زلت متوتراً من السفر، بمجرد ذكر كلمة (الطائرة)".