فيديو.. “#واتساب” يطرح ميزة جديدة طال انتظارها تتعلق بالبحث في المحادثات #عاجل

كشف المهتم بالمحتوى التقني، سالم الحربي، عن طرح تطبيق "واتساب" ميزة جديدة تتعلق بالبحث على التطبيق.

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ"تويتر"، إن التطبيق أضاف ميزة جديدة في آخر إصدار له، تتمثل في إمكانية البحث بالتاريخ في المحادثات سواء الخاصة أو على المجموعات.

وأضاف أن الخطوات هي:

فتح المحادثة المراد البحث فيها

الضغط على علامة البحث

تظهر على الجهة اليسرى من المحادثة أيقونة التاريخ

بالضغط على الأيقونة يمكن البحث باليوم والشهر والسنة

اكتب كلمة البحث وستظهر لك النتائج التي ترغب فيها

https://mobile.twitter.com/arnod/status/1617055557382443008