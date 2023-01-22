رئيس وزراء #السويد يعلن تعاطفه مع المسلمين بعد #حرق_المصحف: “فعل مشين للغاية” #غضبه_ملياريه_علي_حرق_المصحف

تواصلت ردود الفعل حول سماح السويد ليميني متطرف بتنظيم فعالية لحرق نسخة من القرآن.

وأعرب رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، عن تضامنه مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة جراء هذه الفعل، واصفاً إياه بأنه "مشين للغاية"

وكتب "كريسترسون" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حرية التعبير هي جزء أساسي من الديمقراطية، لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أمر لائق".

وأضاف: "حرق الكتب المقدسة للكثيرين هو فعل مشين للغاية. أود أن أعبر عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة جراء ما حدث في ستوكهولم اليوم".

ماذا حدث؟

أصدرت السُلطات السويدية قراراً يسمح لليمين المتطرف بإحراق نسخة من القرآن الكريم، أمس السبت.

ووافقت الحكومة السويدية على منح ترخيص لتنظيم زعيم حزب «الخط المتشدد» الدانماركي اليميني المتطرف، راسموس بالودان، حدثاً أمام السفارة التركية في ستوكهولم، يتضمن حرق نسخة من القرآن الكريم.

السعودية

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.

وأكدت "الخارجية" موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

تركيا

واستدعت وزارة الخارجية التركية سفير السويد لدى أنقرة، ستافان هيرستروم، وأبلغته إدانتها للقرار بأشد العبارات.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الوزارة التركية أكدت للسفير هيرستروم إدانتها بأشد العبارات لهذا العمل الاستفزازي الذي يرقى إلى مستوى جرائم الكراهية بكل وضوح.

كما ألغت تركيا زيارة لوزير سويدي كانت مقررة إلى أنقرة.