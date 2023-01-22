بنزيما و #فينيسيوس يقودان تشكيل #ريال_مدريد المتوقع أمام #بلباو

يقود الثنائى الهجومى كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع عندما يحل ضيفًا ثقيلاً على أتلتيك بلباو، فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2022.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، فى حين يحتل أتلتيك بلباو المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ويخوض ريال مدريد مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز" بحثا عن تقليص فارق النقاط مع برشلونة، فى رحلة الحفاظ على لقب الدورى الإسباني.

ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ناتشو، إدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

الوسط: لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، توني كروس.

الهجوم: فيدريكو فالفيردي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.