بداية مارس.. إلزام ناقلي البضائع على الطرق البرية بـ”#الوثيقة_الإلكترونية”

حددت الهيئة العامة للنقل، 1 مارس 2023 م، موعدًا لبدء إصدار "وثيقة النقل" لكافة المرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية،.

وأوضحت أن وثيقة النقل هي مستند يصدر بموجب النقل، ويعتبر إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها؛ لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.

وتابعت أنه للاستفادة من الخدمة، يستطيع المرخص في انشطة النقل، الاستفادة من خدمة "ترخيص الحمولة، والاطلاع على تفاصيلها عبر بوابة "نقل" الإلكترونية.

وأكملت أن أبرز إسهامات الوثيقة تشمل سهولة الاطلاع الفوري، والتحقق منها إلكترونيا، وحفظ وحماية حقوق جميع الأطراف، وضمان جودة الخدمة، وتعزيز أمن وسلامة عمليات النقل، والتكامل التقني مع الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى جودة الخدمات اللوجستية.