الأخبار الإقتصادية

ارتفاع أسعار #الذهب.. وسعر الأوقية يسجل 1929 دولاراً

23 يناير 2023 · < 1 minute
ال

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعامل في الأسواق الآسيوية اليوم، نتيجة هبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 1929.04 دولارًا للأوقية عند الساعة 0014 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، مسجلا 24 دولارًا للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 1041.75 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة واحد في المئة، ليتداول عند سعر 1744.86 دولارًا.

 