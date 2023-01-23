تقرير يتوقع: #إيران ستمتلك #سلاح_نووي خلال أسابيع عبر تخصيب 90% من #اليورانيوم

كشفت عدة تقارير غربية عن أن إيران تسارع الزمن من أجل امتلاك سلاح نووي، من خلال تكثيف عمليات تخصيب اليورانيوم.

وتقول تقارير جديدة إن النظام أمامه "أسابيع" لتخصيب مخزوناته من اليورانيوم إلى 90 %، وهو المستوى المطلوب لإنشاء رأس حربي يمكن وضعه في صاروخ باليستي، وفقًا لصحيفة "ذا إكسبريس" البريطانية.

في حين أن الأمر سيستغرق 18 شهرًا أخرى لإنشاء نظام توصيل فعال، إلا أن الوصول إلى عتبة 90 %، كما يُخشى، سيجبر الغرب واللاعبين الإقليميين على إعادة تقييم خياراتهم لاحتواء الدولة المارقة.

وقامت إيران بتخصيب 75 كيلوجرام من اليورانيوم حتى 60 بالمئة حتى الآن. في حين أن هذا يكفي لصنع قنبلة نووية، فإن الرأس الحربي الذي يتطلبه سيكون ثقيلًا جدًا بحيث لا يمكن نشره.

وأوضح الخبير النووي الدكتور بهرام غياسي: "من الناحية الفنية، ستستغرق إيران الآن أسابيع حتى تصل نسبة التخصيب إلى 90 في المائة".