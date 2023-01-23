إيفرتون يرفض عرض #النصر لضم الحارس #بيجوفيتش

كشفت تقارير صحفية اليوم، الاثنين، أن إدرة إيفرتون الإنجليزي رفضت عرض نادى النصر لاستعارة الحارس البوسني أسمير بيجوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

وتسعى إدارة نادي النصر لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد إصابة الحارس ديفيد أوسبينا، وخضوعه لعملية ستبعده عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس، أن إدارة إيفرتون رفضت عرضًا من نظيرتها في نادي النصر لاستعارة الحارس البوسني خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد أسمير بيجوفيتش، الذى شارك فى 3 مباريات فقط، مع نادى إيفرتون بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت سكاي أن إدارة النصر ستعود لتقديم عرض ثانٍ من أجل ضم بيجوفيتش خلال الأيام المقبلة.