مينديز بعد طلب #رونالدو: أنت مجنون

كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن كواليس جديدة عقب فسخ عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد قبل نهائيات كأس العالم 2022.

ودخل رونالدو في أزمة مع الشياطين الحمر، عقب إجراء مقابلة تلفزيونية هاجم خلالها إدارة النادي والجهازين الفني الحالي والسابق.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن رونالدو قال لوكيل أعماله السابق خورخي مينديز عقب فسخ العقد مع يونايتد "إما أن تحصل على عرض من بايرن ميونخ أو تشيلسي أو ننفصل".

ورد خورخي مينديز على طلب كريستيانو رونالدو، قائلا "أنت مجنون".

يذكر أن مينديز فشل في نقل رونالدو لأي فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وزعمت العديد من التقارير، بأن الطرفين انفصلا عن العمل معا.

وانتقل رونالدو الشهر الماضي إلى صفوف النصر السعودي، عبر صفقة مجانية، وتزعم العديد من التقارير بأنه يحصل على راتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو.