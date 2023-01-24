بعد شهرين من تولي منصبه.. رحيل الرئيس التنفيذي لشركة الطيران السعودية الجديدة

ترك الرئيس التنفيذي الجديد لشركة الخطوط الجوية السعودية، توني دوغلاس، منصبه بعد شهرين فقط من توليه المهمة، وفق ما نشره موقع "أريبيان بزنس".

واستقال "دوغلاس" من شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية في أكتوبر الماضي، لتولي قيادة شركة الطيران الجديدة المقرر إطلاقها في المملكة العربية السعودية قريباً باسم "RIA"، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، وباستثمارات تصل إلى حوالي 30 مليار دولار.

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بأنها "قريبة من صندوق الاستثمارات العامة"، أن "دوغلاس" لم يعد مرتبطاً مع شركة الطيران الجديدة.

وأشرف توني دوغلاس على شركة "الاتحاد للطيران" منذ يناير 2018، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أبوظبي للموانئ" بين عامي 2013 و 2015.