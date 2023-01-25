رفضتها 5 مستشفيات لخطورة الحالة.. إنقاذ حياة أم وجنينها في جدة

نجح فريق طبي متخصص في أمراض النساء والولادة داخل مستشفى الملك عبد العزيز بجدة في إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياة أم وجنينها، في عملية جراحية استغرقت 5 ساعات، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأوضحت "صحة جدة" أن الفريق تمكن من إنقاذ حياة مريضة وجنينها في عملية جراحية، بعد رفض حالتها من قِبل 5 مستشفيات، لخطورتها بسبب تقدم المشيمة وانغراسها في جدار الرحم، وصولاً لجدار المثانة الخلفي، إلى جانب سيلان السائل الامنيوسي الذي يحيط بالجنين.

وبينت أنه تمت الموافقة العاجلة لتنويم المريضة بسبب خطورة حالتها والبدء بالأدوية الوريدية اللازمة، وتجهيز 9 وحدات دم نتيجة النزيف المتوقع، أُعطيت جميعها للمريضة، إضافة إلى إجراء العملية القيصرية لإخراج الجنين واستئصال كامل الرحم، وسط تدخل أطباء من مختلف الأقسام، شملت قسم الأوعية الدموية وقسم المسالك البولية وفريق التخدير.

وأضافت أن المريضة والجنين بصحة جيدة، ونُقلا تحت الملاحظة لحين استقرار حالتهما، وحتى موعد خروجهما.