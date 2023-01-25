عملية_طعن_هامبروغ.. مقتل شخصين في هجوم بسكين في قطار بألمانيا

قتل شخصان وأصيب خمسة أشخاص اليوم الأربعاء، في هجوم بسكين وقع على متن قطار محلي متجه من مدينة كيل إلى هامبورغ شمالي ألمانيا، حسب تصريحات لوزيرة داخلية ولاية شليزفيغ هولشتاين زابينا زوترلين ـ فاك لوكالة الأنباء الألماني.

وكان متحدث باسم الشرطة الاتحادية قال إن رجلا هجم بسكين على مسافرين في القطار قبل وصوله إلى محطة بروكشتيت نحو الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأفادت الشواهد الأولية بأن الواقعة أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص. وأضاف المتحدث أن الشرطة ألقت القبض على الرجل بعد ذلك بوقت وجيز في بروكشتيت.

وتابع المتحدث أن خلفيات الواقعة لا تزال غير معروفة. وتم إغلاق المحطة في بروكشتيت حتى تقوم الشرطة بإجراءاتها.