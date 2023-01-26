جولات ميدانية على المزارع لمواجهة حرق المخلفات الزراعية وتدويرها بالطريقة الصحيحة

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة المدينة المنورة جولاتٍ ميدانية على المزارع، ضمن حملة توعوية تهدف للحد من ظاهرة حرق المخلفات الزراعية، وتدويرها بالطريقة الصحيحة.

شملت الحملة في مرحلتها الأولى 29 مزرعة، وسط 12 منطقة سكنية في المنطقة، لإيضاح أهمية التقليل من التلوث الجوي للمناطق المستهدفة داخل النطاق العمراني.

كما اشتملت الحملة على تعريف المزارعين بالبدائل الحديثة، والحد من الأساليب الخاطئة في التخلص من المخلفات، إضافةً إلى إجراء استبيان للزيارات الميدانية؛ لمعرفة مدى وعي المزارعين بخطورة إشعال الحرائق.