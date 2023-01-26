دمية ساحرة تسبب أزمة بين #شاكيرا ووالدة #بيكيه

ذكرت تقارير إعلامية، أن المطربة الكولومبية شاكيرا رفضت طلبا من والدة صديقها السابق جيرارد بيكيه بإزالة دمية الساحرة التي وضعتها في شرفتها وتطل على منزل حماتها.

وكانت المغنية الكولومبية وضعت في شرفة منزلها ببرشلونة دمية تشبه ساحرة وتطل على منزل والدة جيرارد بيكيه مدافع برشلونة المعتزل وصديقها السابق ووالد أطفالها بعد الانفصال.

وتسكن شاكيرا ومونتسيرات برنابيو والدة جيرارد بيكيه في نفس الشارع، وفي الشهر الماضي وضعت المغنية الكولومبية دمية بالحجم الطبيعي تمثل ساحرة أخافت والدة الدولي الإسباني السابق.

وحسب الصحفي مارك ليرادو توجهت والدة بيكيه لشقة شاكيرا وطالبت بإزالة الدمية وقال الصحفي: "قبل أسابيع تلقيت معلومات تفيد بأن والدة جيرارد كانت قلقة بشأن طقوس مزعومة تؤديها مع ساحرة سوداء".

ورغم مطالب منتسيرات برنابيو والدة جيرارد بيكيه لكن المغنية الكولومبية شاكيرا رفضت بشدة إزالة الدمية من شرفة منزلها.