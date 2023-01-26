استدعاء منتج كهربائي شهير بسبب خلل قد يؤدي لنشوب حريق #عاجل

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 4696 مكنسة كهربائية لاسلكية من طراز شهير بسبب خلل فني قد يؤدي لنشوب حريق.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم، أنه "لسلامتكم .. نعلن عن استدعاء 4696 مكنسة كهربائية لاسلكية من نوع Bissell (رقم الطراز: 25825)".

وأوضحت أن ذلك يأتي لـ"احتمالية ارتفاع درجة حرارة لوحة الدائرة داخل حزمة البطارية، ما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق".

ودعت المستهلكين إلى التحقق من شمولية الطراز خلف خزان تعبئة المياه، والتوقف الفوري عن استخدام المكنسة الكهربائية، والتواصل مع الشركة لاستبدال المنتج مجاناً، وذلك كما هو موضح في الصورة التالية.